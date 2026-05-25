„Bezbłędna Iłowa” – pod taką nazwą odbędzie się jutro konkurs ortograficzny o Złote Pióro burmistrza miasta i gminy. Wtorkowe spotkanie zaplanowano w sali koncertowej Biblioteki Kultury. Obowiązują zapisy.

Test poprawnej pisowni podzielony zostanie na dwie części. – Najpierw z dyktandem zmierzą się dzieci i młodzież, a po nich będą mogli się sprawdzić dorośli. Zachęcamy do udziału w konkursie i integracji. Poza tym warto się po prostu sprawdzić – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Zapisy odbywają się w sekretariacie Biblioteki Kultury.