„Portret Mamy”

Reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś

Monidło młodziutkiej Reginy wisi w małym domku, w którym jest jeszcze golarka jej męża i zdjęcie siostry, która małej Reginie musiała zastąpić matkę. Obie były sierotami.

Kiedy 10 lat temu powstał reportaż o Reginie Hołowczyc, nauczycielce, która miała wtedy prawie 80 lat. Była to opowieść o jej pogodzie ducha, wierze w dobrych ludzi i szczęściu, mimo niełatwego życia.

2 lata temu pani Regina odeszła. Pewnego dnia z autorką nawiązała kontakt młodsza córka pani Reginy, Edyta, która natrafiła na reportaż w radiu i usłyszała głos swojej mamy.

Edyta nie umie jeszcze pogodzić się z jej śmiercią. Opowiedziała o tęsknocie, która gdzieś tam w środku nigdy się nie kończy. O zegarze, który stał w domu rodziców a teraz odmierza jej czas. Pokazała monidło, golarkę i zdjęcie swojej cioci.

Powstał portret mamy opowiedziany słowami, tykaniem zegara i ciszą. W tle czasem słychać – ale już z oddali – głosy nieżyjących rodziców.

Prowadzenie audycji Konrad Stanglewicz.

Rozmowa po reportażu

Studio Reporterów Kukułcza 1

Poniedziałek, 25 maja po 14.00 na antenie Radia Zachód