W poniedziałek (26 stycznia) do Polski z oficjalną wizytą przybędzie prezydent Mołdawii Maia Sandu. W planie wizyty jest spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, oraz marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wizyta Mai Sandu rozpocznie się w poniedziałek przed południem (26 stycznia) od ceremonii oficjalnego powitania mołdawskiej prezydent przez Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie zaplanowano rozmowy „w cztery oczy” obojga prezydentów, rozmowy delegacji Polski i Mołdawii oraz spotkanie z mediami.

Prezydent Nawrocki wyda też oficjalne śniadanie na cześć Mai Sandu.

Po południu prezydent Mołdawii spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkami Sejmu i Senatu Włodzimierzem Czarzastym oraz Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Liderka proeuropejskich sił w Mołdawii

Maia Sandu sprawuje urząd prezydenta Mołdawii od 2020 roku; obecnie jest uznawana za liderkę proeuropejskich sił w tym kraju. W 2024 roku wybrana została na kolejną kadencję, a w ub. roku jej Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, pokonując prorosyjską opozycję.

Polska od lat wyraża wsparcie dla proeuropejskich aspiracji Mołdawii – w sierpniu, przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju, premier Tusk wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem odwiedził Kiszyniów, by wyrazić wsparcie Mołdawii w jej dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej.

Poniedziałkowe spotkanie prezydenta Nawrockiego i prezydent Sandu będzie ich pierwszym oficjalnym spotkaniem od objęcia urzędu przez Nawrockiego w sierpniu ub. roku. Prezydent Nawrocki kilkukrotnie rozmawiał już jednak z mołdawską liderką, m.in. przed swoją wrześniową wizytą w Białym Domu i spotkaniem z prezydentem Donaldem Trumpem.