W czwartek (15 stycznia) przed godz. 11 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb. Rozmowa dotyczyć ma m.in. kwestii nominacji oficerskich.

W spotkaniu mają uczestniczyć m.in. szefowie czterech służb specjalnych – dwóch cywilnych, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, oraz dwóch wojskowych, czyli Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Wniosek o spotkanie z prezydentem Kosiniak-Kamysz i Siemoniak złożyli pod koniec grudnia. Szef MON mówił w czwartek (15 grudnia) w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że ministrowie i szefowie służb przedstawią plan służb wojskowych i cywilnych na ten rok. Zadeklarował ponadto, że na spotkaniu poprosi prezydenta o szybką akceptację budżetu na 2026 r.

Kolejnym kluczowym punktem rozmowy ma być kwestia opóźniających się nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW i SKW. Nominacji tych od początku listopada nie podpisał prezydent Nawrocki, uzasadniając to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dot. bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

Bogucki: kwestię nominacji można było załatwić wiele tygodni temu

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił w czwartek w Radiowej Trójce, że kwestię nominacji można było załatwić wiele tygodni temu, lecz – jego zdaniem – zabrakło chęci rozmowy na ten temat po stronie rządzących.