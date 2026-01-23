Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych – poinformował w piątek (23 stycznia) rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

Rzecznik prezydenta poinformował o tym we wpisie na portalu X.

– napisał na platformie X Leśkiewicz.

Leśkiewicz był pytany przez PAP o zakres tematyczny spotkań i czy obejmuje on kwestię zgłoszonych przez prezydenta projektów lub kwestię Rady Pokoju, którą prezydent USA Donald Trump zainaugurował w czwartek podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rzecznik prezydenta zaznaczył jednak, że nie może obecnie mówić o szczegółach.

Przekazał, że będzie szerzej informował o sprawie w momencie, gdy kluby potwierdzą udział w spotkaniach.

Zaproszenia zostały już dzisiaj wysłane do wszystkich klubów i kół parlamentarnych

– podkreślił.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że podczas trwającego 50. posiedzenia Sejmu odbyło się posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP z udziałem zastępcy szefa KPRP Adama Adruszkiewicza.

Stanowiska klubów parlamentarnych

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z PAP potwierdził uczestnictwo klubu w spotkaniu z prezydentem.

Na pewno ktoś od nas będzie. Jeszcze nie ustalaliśmy, kto dokładnie, ale na pewno ktoś z kierownictwa

– dodał.

Wśród możliwych reprezentantów wskazał m.in. prezesa Jarosława Kaczyńskiego i szefa klubu Mariusza Błaszczaka.

Posłowie, z którymi w piątek PAP rozmawiała w Sejmie, zgodnie zaznaczali, że nie znają jeszcze szczegółów na temat spotkania.

Katarzyna Lubnauer (KO), którą poprosiliśmy o komentarz, zwróciła uwagę na współpracę KPRP i KPRM w kontekście Rady Pokoju zainaugurowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. W sprawie spotkania 29 stycznia nie zdradza szczegółów.

Niewątpliwie będziemy się przyglądać, natomiast decyzję dopiero zapadną

– powiedziała Lubnauer.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Lewicy Tomasz Trela.

Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, bo to informacja dosłownie sprzed chwili

– przyznał.

Z kolei Rafał Kasprzyk (Polska 2050), zaznaczył, że jest zwolennikiem dialogu.

Zwłaszcza pan prezydent powinien zasięgać informacji od tych, którzy są odpowiedzialni za stanowienie prawa. Bo do tej pory widzimy, że kancelaria pana prezydenta albo nie ma takiej wiedzy, albo wprowadza pana prezydenta w błąd co do niektórych szczegółowych rozwiązań (…). Myślę, że każde spotkanie jest warte rozważenia. Oczywiście musimy poznać szczegóły, bo ja wiem tylko, że jest zwołanie takie spotkanie. Nie wiem, w jakim temacie konkretnym i kto miałby w nim uczestniczyć, ale myślę, że poszerzenie wiedzy zawsze jest dobre

– ocenił Kasprzyk.

Przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek przekazał PAP, że „w obecnej sytuacji politycznej, mając na uwadze, że każda rozmowa oparta na odpowiedzialności i trosce o interes państwa jest szczególnie potrzebna”, w imieniu klubu pozytywnie odpowiada on na zaproszenie prezydenta.

Każda inicjatywa wzmacniająca realny wpływ na sprawy obywateli zasługuje na uznanie. Liczę, że spotkanie przełoży się na konkretne działania służące Polsce i Polakom

– podkreślił.