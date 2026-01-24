– Sytuacja na świecie jest mocno niestabilna – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga. W tym tygodniu zakończyło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Przywódcy dyskutowali m.in na tematy związane z przyszłością Ukrainy, rozmawiano także o planach przejęcia przez USA Grenlandii, pojawił się również temat ceł.

Grzegorz Potęga wskazywał na nieprzewidywalność i zmienność prezydenta USA i rolę szefa NATO w tonowaniu konfliktów:

Polska nie przystąpiła do nowo powołanej Rady Pokoju. Prezydent Karol Nawrocki potwierdził podczas Światowego Forum Ekonomicznego, że Polska otrzymała zaproszenie do tego gremium utworzonego z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa. Jak zaznaczył, decyzja o formalnym udziale nie została jednak podjęta. – To dobra decyzja – dodaje Potęga:

Radzie Pokoju ma przewodniczyć Donald Trump. Zaproszenia otrzymali przedstawiciele około 60 państw i organizacji. Na razie chęć uczestnictwa wyraziło kilkanaście krajów.