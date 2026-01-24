Żary zapraszają na pierwszy w historii miasta pokaz sportu „RALLY-O” (czyt. Rejli oł). Pokaz psiego posłuszeństwa i zabawy można dzisiaj obejrzeć w sali sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 przy ulicy Okrzei.

Jest to dyscyplina sportowa, która łączy zabawę i trening. – Zachęcamy wszystkich miłośników czworonogów do udziału w spotkaniu i przyjrzeniu się z bliska budowaniu relacji z psem i jego reakcji na komendy. Wygląda to naprawdę ciekawie. Czekamy na całe rodziny, bo będzie na co popatrzeć – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Początek spotkania godzina 15.00.