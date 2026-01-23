Unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk w niedzielę zagrają wyjazdowy mecz I ligi z Absolwentem Siedlec. Po 10 rundach zespół z Czerwieńska zajmuje drugie miejsce w tabeli tracąc do lidera AZS Politechniki Lublin 10 punktów. Na trzecim miejscu jest Absolwent Siedlec, który ma dwa punkty mniej od ekipy z Czerwieńska.

Podczas weekendu odbędą się dwa mecze w Siedlcu, bo już w sobotę zmierzą się juniorzy Absolwenta i Lokomotivu, a w niedzielę stawką będzie drugie miejsce w I lidze i możliwość gry w barażu o awans do ekstraklasy. Przed tygodniem nie odbył się domowy mecz Lokomotivu z Cochise Łódź. Gospodarze otrzymali punkty walkowerem. Mówi Marcin Bałdyga – szkoleniowiec Lokomotivu: