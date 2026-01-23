Żarskie Stowarzyszenie Pomagam organizuje akcję remontu mieszkania rodziny będącej w trudnej sytuacji życiowej. Wychowująca samotnie dwoje małych dzieci mieszkanka Żar otrzymała lokal z zasobów komunalnych. Rzecz w tym, że musi je wyremontować do końca lutego. W akcję wsparcia włączyli się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz społecznicy.

Zebrano już wiele materiałów budowlanych. Wydaje się, że jest wszystko, aby ruszył remont, jednak pozostaje jeszcze opłata za wykonanie prac. Mieszkanie jest w takim stanie, że niespodzianki pojawiają się co chwila.

– Już wiemy, że czeka nas wymiana całej elektryki, a i z hydrauliką będzie wiele do zrobienia. Dokładamy z naszych środków pieniądze, aby dołożyć do wynagrodzenia osób wykonujących roboty, jednak wciąż nie mamy pełnej kwoty. Liczymy jednak, że ludzi dobrej woli nie brakuje i wkrótce rodzina będzie miała swoje własne cztery kąty – mówi Ewelina Nawrot ze stowarzyszenia: