Przy Dolinie Gęśnika trwa wycinka kilkunastu drzew i gałęzi. To efekt prac prowadzonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Na miejscu usuwane są drzewa, które były zainfekowane, martwe lub zagrażały spacerującym mieszkańcom.

– Leśniczy lasów komunalnych dokonał przeglądu drzewostanu i zadecydował o dodatkowych zabiegach sanitarnych – tłumaczy Rafał Bukowski, dyrektor ZGM:

Prace realizował Dział Utrzymania Lasów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Niewykluczone, że w następnych tygodniach podobne zabiegi odbędą się w innych częściach Zielonej Góry.