Koszykarze SKM-u Zastalu Zielona Góra wygrali pierwszy mecz na turnieju Centralnej Ligi Juniorów, który ruszył dzisiaj w hali przy Amelii w Zielonej Górze.

Gospodarze musieli się jednak maksymalnie wysilić, żeby pokonać Pyrę Poznań – wygrali z nią ostatecznie 86-73, ale odskoczyli od rywali dopiero w ostatnich 3 minutach.

Mecz zaczął się od stanu 8-0 dla drużyny z Wielkopolski, Zastal w końcu otrząsnał się z tremy gospodarza i zaczął gonić – po I kwarcie przegrywał jednak 18-20.

W 15 minucie udało się w końcu dogonić Pyrę, a do końca I połowy oba zespoły szły łeb w łeb – do przerwy Poznaniacy prowadzili 39-34.

Bardzo ważny był początek 3 kwarty – wtedy 3 trójki z rzędu trafił Szymon Klinkosz z SKM-u i miejscowi złapali wiatr w żagle – zaczęli grać lepiej w obronie i po 30 minutach mieli przewagę 57-52.

Jeszcze w 34 minucie Pyra zeszła na 1 punkt straty, ale końcówka należała do SKM-u – w niej ważne punkty zdobywali Sebastian Marciniak i Benjamin Etu i zespół Mateusza Kruczyńskiego odskoczył na bezpieczną przewagę i wygrał 13-oma punktami.

Trener Mateusz Kruczyński:

Gracz SKM-u Benjamin Etu:

Jutro SKM Zastal gra ze Spójnią ZS 2 Stargard, która dziś przegrała 50-70 z Nawrotem Śląskiem Wrocław. Początek o 15:00.