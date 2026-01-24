Najważniejsze, że rok 2025 był bezpieczny – podsumowują władze Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W bilansie Artur Haładyn, dyrektor AZL podkreśla też rosnące zainteresowanie szkoleniami lotniczymi, także młodych ludzi.

Na początku grudnia Aeroklub Ziemi Lubuskiej świętował zakończenie 68. sezonu lotniczego:

Dyrektor Aeroklubu Ziemi Lubuskiej wskazywał też na szkolenie mechaników lotniczych. Kształcenie prowadzone jest wspólnie Uniwersytetem Zielonogórskim i Zespołem Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Na terenie lotniska w Przylepie znajdują się także sale wykładowe i centrum obsługi samolotów:

Artur Haładyn był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Brak wpisów