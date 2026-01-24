Nagłe hamowanie, jazda w kontrolowanym poślizgu czy podstawowe zasady bezpieczeństwa w pobliżu przejść dla pieszych – to tylko niektóre z rzeczy, których można się nauczyć, podczas szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

Jednostka zachęca mieszkańców do udziału w cyklicznych spotkaniach.

– W tym roku planujemy kontynuację dwóch projektów – informuje Marta Mądry-Domowska, główna specjalistka do spraw szkolenia w WORD:

Konrad Szmydowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przypomina, że kierowcy mogą także wziąć udział w szkoleniu redukującym liczbę punktów karnych:

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy skontaktować się z jednostką i zapisać się na listę uczestników.

Marta Mądry-Domowska oraz Konrad Szmydowski byli gośćmi magazynu „Klakson”. Całość rozmowy znajdziecie na RZG.PL.