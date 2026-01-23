Spis treści
W leżajskim szpitalu odbył się poród, pomimo, że placówka pod koniec grudnia zamknęła oddział ginekologiczno-położniczy.
Rodzącą kobietę ratownicy medyczni przywieźli do placówki – 21 stycznia około godziny 3 w nocy. Jak przekazał Polskiemu Radiu Rzeszów, Jerzy Jama, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, była to decyzja dyspozytora i zespołu ratownictwa medycznego.
Urodziła się zdrowa dziewczynka ważąca 3 kilogramy 700 gramów. Kobieta z dzieckiem została przewieziona z Leżajska do rzeszowskiej PRO-Familii. Jak dodaje dyrektor placówki, dziecko urodziło się na bloku porodowym po zamkniętym oddziale ginekologiczno-położniczym.
Jak zapewnia dyrektor placówki, na ten moment blok porodowy zostanie i pełni on wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
1. Oddział Ginekologii Jednego Dnia
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku poinformował, że od 16 stycznia 2026 r. w strukturach SPZOZ w Leżajsku funkcjonuje Oddział Ginekologii Jednego Dnia.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych, które wymagają krótkiej hospitalizacji.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach 7:00–14:35.
Oddział ginekologii jednego dnia to model opieki w ramach którego skierowana pacjentka zostaje przyjęta rano na umówiony krótki zabieg ginekologiczny, który jest przeprowadzany przez lekarzy ginekologów a po kilku godzinach w tym samym dniu jest wypisywana do domu z kontynuacją leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
Na zabiegi prowadzone w Oddziale Ginekologii Jednego Dnia przyjmowane są pacjentki ze skierowaniem z Poradni Ginekologicznej.
2. W sieci zawrzało
Politycy opozycji wskazują na hipokryzję rządzących.
Pierwszy poród na SOR w Leżajsku zamiast na oddziale. Tak w praktyce wyglądają efekty „reformowania” ochrony zdrowia przez obecny rząd. Zamykanie porodówek zmusza kobiety do rodzenia w warunkach ratunkowych. Bezpieczeństwo pacjentek staje się fikcją
— skomentował europoseł PiS Piotr Müller.
Pierwszy poród na SOR w Leżajsku zamiast na oddziale. Tak w praktyce wyglądają efekty „reformowania” ochrony zdrowia przez obecny rząd.
Zamykanie porodówek zmusza kobiety do rodzenia w warunkach ratunkowych. Bezpieczeństwo pacjentek staje się fikcją. pic.twitter.com/SLq452Toq9
— Piotr Müller (@PiotrMuller) January 22, 2026
Czy Koalicja nie zapewniała, że nie będzie porodów na SOR-ach? No tak. Oni zawsze kłamią. W Leżajsku na początku roku zamknięto porodówkę. W środę miał miejsce poród na SOR-ze… Tusk zaorze ochronę zdrowia. Wszyscy za to zapłacimy bezpieczeństwem zdrowotnym
— napisał europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Czy Koalicja nie zapewniała, że nie będzie porodów na SOR-ach? No tak. Oni zawsze kłamią.
W Leżajsku na początku roku zamknięto porodówkę. W środę miał miejsce poród na SOR-ze…
Tusk zaorze ochronę zdrowia. Wszyscy za to zapłacimy bezpieczeństwem zdrowotnym. pic.twitter.com/0f4YUvBeSs
— Tobiasz Bocheński (@TABochenski) January 23, 2026
Plan ministerstwa zdrowia na 2026r. Rodzić na sorze. Plan lewactwa walczą o aborcje i tabletkę dzień po a rodzące wysyłają na SOR.
— napisała była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Plan ministerstwa zdrowia na 2026r.??
Rodzić na sorze.
Plan lewactwa???? walczą o aborcje i tabletkę dzień po a rodzące wysyłają na SOR.. pic.twitter.com/mtIDy9kh2Y
— Katarzyna Sójka (@aK_Sojka) January 22, 2026
Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo
— skomentowała poseł PiS Małgorzata Golińska.
Zaklinali się, że porody na SOR to nieprawda i straszenie Polek. Rzeczywistość szybko zweryfikowała ich kłamstwo. #ZniszcząCiebiePolsko#rząd13grudnia pic.twitter.com/mjv31Lu8rn
— Małgorzata Golińska (@ma_golinska) January 22, 2026
Ile jeszcze kobiet będzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?! W ubiegłym roku zamknięto 26 porodówek, od stycznia tego roku zamknięto już kilka kolejnych, w tym właśnie w Leżajsku. Ministerstwo Zdrowia mówi, że kobiety nie będą rodziły na SORach. Jak widać, nie jest to prawda
— napisała Marcelina Zawisza z Razem.
Ile jeszcze kobiet bedzie rodziło na SORach, stacjach benzynowych czy w samochodach w drodze do odpalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów zanim ten rząd się opamięta?!
W ubiegłym roku zamknięto 26 porodówek, od stycznia tego roku zamknięto już kilka kolejnych, w tym… pic.twitter.com/itaGgPTyMK
— Marcelina Zawisza #PartiaRazem (@mmzawisza) January 23, 2026
