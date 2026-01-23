W leżajskim szpitalu odbył się poród, pomimo, że placówka pod koniec grudnia zamknęła oddział ginekologiczno-położniczy.

Rodzącą kobietę ratownicy medyczni przywieźli do placówki – 21 stycznia około godziny 3 w nocy. Jak przekazał Polskiemu Radiu Rzeszów, Jerzy Jama, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, była to decyzja dyspozytora i zespołu ratownictwa medycznego.

Urodziła się zdrowa dziewczynka ważąca 3 kilogramy 700 gramów. Kobieta z dzieckiem została przewieziona z Leżajska do rzeszowskiej PRO-Familii. Jak dodaje dyrektor placówki, dziecko urodziło się na bloku porodowym po zamkniętym oddziale ginekologiczno-położniczym.

Jak zapewnia dyrektor placówki, na ten moment blok porodowy zostanie i pełni on wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.