Panowie Artur Czernicki z Urzut i Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli awansowali do styczniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków. Decydująca rozgrywka odbędzie się 31 stycznia w siedzibie Radia Zachód.

W ostatniej styczniowej eliminacji żadnemu z siedmiu uczestników nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania. Po jednym punkcie uzyskali panowie: Jacek z Zielonej Góry i Grzegorz z Kłodawy.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (24.01):

1. Gdzie odbędzie się pierwszy tegoroczny żużlowy finał Indywidualnych Mistrzostw Europy 2026 czyli SEC?

A. Pardubice, B. Gustrow, C. Zielona Góra

Odp. C – Zielona Góra – 18 lipca. Kolejne finały – 5 września w niemieckim Gustrow, 19 września w Rzeszowie, a ostatni turniej – 2 października w Pardubicach.

2. Szczypiornista Zewu Świebodzin Kamil Nogajewski ogłosił zakończenie sportowej kariery. Zawodnik przez aż 11,5 roku występował w seniorskiej drużynie Zewu. W tym czasie wystąpił w 228 meczach. A ile zdobył bramek?

A. Ponad 1300, B. ponad 1400, C. ponad 1500

Odp. A – Łącznie 1368 bramek.