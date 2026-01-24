Francja zapowiada międzynarodowe wsparcie dla ukraińskiej sieci energetycznej. To efekt rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami grupy G7 oraz 14 innych państw, między innymi Polski. W ostatnich tygodniach rosyjskie ataki pozbawiły prądu i ogrzewania setki tysięcy ludzi na Ukrainie, a prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił stan nadzwyczajny w energetyce.

Po naradzie Paryż, który przewodzi w tym roku grupie G7, poinformował o podjęciu konkretnych zobowiązań na rzecz wsparcia Ukrainy. Francja przekaże w najbliższych tygodniach około 100 generatorów, co zapewni dodatkowe 13 megawatów energii. Pozostali uczestnicy spotkania zadeklarowali kilkaset milionów euro dodatkowego finansowania na ten rok oraz wysłanie sprzętu energetycznego.

Z kolei Unia Europejska zapowiedziała uruchomienie części środków z pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro, a Stany Zjednoczone mają przeznaczyć ponad 400 milionów dolarów na pomoc energetyczną i humanitarną.

Francuskie MSZ podkreśla, że wsparcie ma umożliwić Ukrainie przetrwanie zimy. Paryż potępił cynizm Rosji, zarzucając jej dążenie do wywołania kryzysu humanitarnego i brak woli zakończenia wojny.