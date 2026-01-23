Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra pokonali u siebie PGE Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów 6:4 w ramach 10. kolejki I ligi.

Zielonogórzanie wygrali wszystkie pojedynki na pierwszym stole, choć nie brakowało emocji – Patryk Żyworonek i Samuel Michna w swoich drugich singlach zwyciężali po zaciętych, pięciosetowych bojach.

Kluczowe były spotkania na stole drugim, gdzie w większości rządzili zawodnicy z Rzeszowa. Dopiero w ostatnim pojedynku tę niemoc przełamał Irisbek Artukmetov, który pokonał Szymona Flumenhafta 3:0.

Punkty dla ZKS-u: Samuel Michna i Patryk Żyworonek – po 2,5, Irisbek Artukmetov 1.

Kolejny mecz zielonogórzanie rozegrają już w sobotę 24 stycznia. O godzinie 16:00 podejmą Bogorię II Grodzisk Mazowiecki.