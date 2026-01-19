Tym razem nasza audycja będzie nieco inna niż do tej pory, bowiem to kolejna próba podsumowania pracy redakcji reportażu w ubiegłym roku. Coś już na ten temat udało już się nam powiedzieć w specjalnej audycji pt. „Redakcja Reportażu Radia Zachód zaprasza…”- którą podobnie jak wiele innych znajdziecie Państwo na naszej stronie, podcastach i facebookowej stronie reportaż Radia Zachód. W tej audycji rozwiniemy jeden z wątków tamtego podsumowania.

Jedną z ciekawszych w ubiegłym roku inicjatyw naszej redakcji było powstanie nowego cyklu reportażowego na antenie radia miejskiego Zielona Góra. W marcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy emisję audycji przygotowywanych przez reporterki Redakcji Reportażu Radia Zachód, tworząc cykl pn. Czas Na Reporterki. Do tej pory powstały 22 reportaże, a kolejne czekają na emisję. To kobiece spojrzenie na świat uzupełnione dyskusją w studiu.

Pierwszą bohaterką cyklu w reportażu Elżbiet Wozowczyk-Leszko „Energia Leny” była Pani Lena Pilonis. Później przedstawiliśmy reportaż Izabeli Patek pt. „Jak kolorowy motyl” o Janie Grzecznowskiej, która od kilku lat jest na emeryturze, ale nie spędza czasu na oglądaniu seriali i biernym odpoczynku. Uważa, że tylko aktywność pozwala zachować dobrą kondycję i młodość.

W audycji wspominane audycje z komentarzem autorek i prowadzącej cykl Moniki Bartkowicz-Krzysztof.