W siedzibie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego otwarto wystawę, na której można podziwiać m.in. dawne żużlowe motocykle, plastrony, różnego rodzaju puchary, medale, czy archiwalne programy zawodów.

Eksponaty znajdują się w budynku klubowym na terenie stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej 69. Na miejscu spotkaliśmy aktualnego szkoleniowca zielonogórskiej drużyny:

Wystawa będzie dostępna do piątku 27 lutego. Wstęp jest wolny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę od 10.00-14.00.