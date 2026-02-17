Siatkarze PGE Akademii Siatkówki Stilonu Gorzów Wlkp. awansowali do półfinału mistrzostw Polski U19.

Rozegrany w Poznaniu turniej ćwierćfinałowy gorzowianie rozpoczęli od porażki z miejscowym Energetykiem 0:3 (17:25, 17:25, 15:25), ale w kolejnych meczach wygrali z ENERGĄ MKS Truso Elbląg 3:1 (25:17, 25:20, 17:25, 25:21), Stoczniowcem Gdańsk 3:2 (21:25, 25:15, 22:25, 25:21, 15:12) i Akademią Siatkówki HAZEL MKS Będzin 3:2 (25:23, 25:19, 21:25, 22:25, 15:13).

Mówi drugi trener gorzowskich siatkarzy Łukasz Lamcha: