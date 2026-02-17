Maciej Lepiato z gorzowskiego Startu, do swojej bogatej kolekcji medali zdobywanych na Igrzyskach Paralimpijskich, mistrzostwach świata i Europy dołożył kolejny krążek.

Tym razem zdecydował się wystartować w konkursie skoku wzwyż halowych mistrzostw Polski Masters. Niespodzianki w Toruniu nie było i gorzowianin wygrał kategorię M35 pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 197 cm.

Medalowe pozycje Lubuszan:

Złote medale:

Małgorzata Krzyżan (Lubusz Słubice) – kula K55

Maciej Lepiato (Start Gorzów Wlkp.) – skok wzwyż M35

Norbert Suszycki (Gorzów Wlkp.) – pchnięcie kulą M70

Andrzej Klimczak (Wilkanowo) – pchnięcie kulą M75

Edward Zwolski (Nowe Miasteczko) – ciężarek M65

Grzegorz Zrobczyński (Rudnica) – trójskok M75

Grzegorz Pawelski (Gorzów Wlkp.) – pchnięcie kulą M55 i ciężarek M55

Piotr Sławuta (Lubusz Słubice) – pchnięcie kulą M50

Jarosław Mądry (Zielona Góra) – skok o tyczce M50

Srebrne medale:

Grzegorz Zrobczyński (Rudnica) – skok w dal M75 i 60 m. M75

Adrian Litwic (Szprotawa) – 800 m. M35

Piotr Przysiwek (Lubuskie Agatri, Drzecin) – 1500 m. M50

Brązowe medale:

Katarzyna Rżewska (Herosi Świebodzin) w dal K35

Edward Zwolski (Nowe Miasteczko) – pchnięcie kulą M65

Piotr Przysiwek (Lubuskie Agatri, Drzecin) – 800 m. M50

Adrian Litwic (Szprotawa) – 1500 m. M35

Mariusz Stolarz (Wierzbicki Running Projeckt) – chód 3000 m. M50