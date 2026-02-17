Maciej Lepiato z gorzowskiego Startu, do swojej bogatej kolekcji medali zdobywanych na Igrzyskach Paralimpijskich, mistrzostwach świata i Europy dołożył kolejny krążek.
Tym razem zdecydował się wystartować w konkursie skoku wzwyż halowych mistrzostw Polski Masters. Niespodzianki w Toruniu nie było i gorzowianin wygrał kategorię M35 pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 197 cm.
Medalowe pozycje Lubuszan:
Złote medale:
Małgorzata Krzyżan (Lubusz Słubice) – kula K55
Maciej Lepiato (Start Gorzów Wlkp.) – skok wzwyż M35
Norbert Suszycki (Gorzów Wlkp.) – pchnięcie kulą M70
Andrzej Klimczak (Wilkanowo) – pchnięcie kulą M75
Edward Zwolski (Nowe Miasteczko) – ciężarek M65
Grzegorz Zrobczyński (Rudnica) – trójskok M75
Grzegorz Pawelski (Gorzów Wlkp.) – pchnięcie kulą M55 i ciężarek M55
Piotr Sławuta (Lubusz Słubice) – pchnięcie kulą M50
Jarosław Mądry (Zielona Góra) – skok o tyczce M50
Srebrne medale:
Grzegorz Zrobczyński (Rudnica) – skok w dal M75 i 60 m. M75
Adrian Litwic (Szprotawa) – 800 m. M35
Piotr Przysiwek (Lubuskie Agatri, Drzecin) – 1500 m. M50
Brązowe medale:
Katarzyna Rżewska (Herosi Świebodzin) w dal K35
Edward Zwolski (Nowe Miasteczko) – pchnięcie kulą M65
Piotr Przysiwek (Lubuskie Agatri, Drzecin) – 800 m. M50
Adrian Litwic (Szprotawa) – 1500 m. M35
Mariusz Stolarz (Wierzbicki Running Projeckt) – chód 3000 m. M50