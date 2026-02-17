Do trzech razy sztuka – tak o wyjeździe do pożaru w jednej z lubuskich firm mogą mówić strażacy. Ci około godziny 10 otrzymali zgłoszenie o ogniu w ciągu technologicznym fabryki produkującej meble w powiecie świebodzińskim. Do zdarzenia wyjechało 8 jednostek. Strażacy na miejscu stwierdzili, że pali się rurociąg do transportu włókna drzewnego.

Instalacja umiejscowiona jest na zewnątrz zakładu i nie było zagrożenia dla hali produkcyjnej – mówi st. bryg. Marcin Bohuszko rzecznik świebodzińskich strażaków:

Strażacy ponownie ugasili pożar i przekazali instalację. Przyczyną powstania ognia najprawdopodobniej była usterka, wada technologiczna lub źle zrobiony przegląd instalacji.