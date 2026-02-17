Gmina Brzeźnica przystępuje do 4 etapu budowy Centrum Kultury Górali Bukowińskich. Projekt obejmuje prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zakup wyposażenia. Koszt zadania to blisko 2 miliony złotych.

Samorząd otrzymał na ten cel 800 tysięcy złotych dofinansowania. – To już ostatnia prosta, aby uruchomić długo oczekiwane przez mieszkańców centrum. Przygotowujemy się do postępowania przetargowego, aby wyłonić wykonawcę i sfinalizować tę inwestycję. Mamy podpisaną umowę na pieniądze spoza gminnej kasy – mówi wójt Artur Romejko:

Dodajmy, że do tej pory na inwestycję wydano 4,5 miliona złotych.