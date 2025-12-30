SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ŻYCZĄ SŁUCHACZOM REPORTAŻYŚCI REDAKCJI REPORTAŻU RADIA ZACHÓD :

Monika Bartkowicz-Krzysztof , Izabela Patek , Elżbieta Samsel – Czerniawska , Elżbieta Wozowczyk-Leszko i Cezary Galek

Przed nami niezwykła wycieczka po Radiu Zachód. Odwiedzimy pokoje redakcyjne, w których pracują dziennikarki i dziennikarze związani z naszą redakcją. Opowiedzą o swoich fascynacjach, emocjach i kulisach pracy reportażowej w mijającym roku. Zaprezentujemy też fragmenty wybranych audycji. Zatem puk, puk…Redakcja Reportażu Radia Zachód zaprasza.

Mija kolejny rok bogaty w wydarzenia globalne, ale też te indywidualne – związane z życiem każdego z nas. Właśnie z nich składa się nasza codzienność. Staramy się rejestrować i pokazywać Państwu ludzkie historie, które inspirują do działania, pozwalają zrozumieć i wytrwać w naszych często trudnych postawieniach, wreszcie pozwalają poznać życie innych, zachęcając nas do empatii i tolerancji. Ta wrażliwość na świat w różnych wymiarach jest w dzisiejszych trudnych z ludzkiego punktu widzenia, wartością bezcenną.

W mijającym roku w trzech cyklach programowych, jako dziennikarze Redakcji Reportażu Radia Zachód przygotowaliśmy blisko 120 reportażowych premier. Zaczynając od audycji interwencyjnych przez społeczne , kulturowe, artystyczne po radiowy dokument. Jako redakcja reportażu zajmujemy się wszystkimi rodzajami audycji związanymi z ta formą wypowiedzi, a różnorodność pozwala opisywać świat w sposób rzetelny i barwny.

LUBUSKA SZKOŁA REPORTAZU posłuchaj

CZAS NA REPORTAŻ posłuchaj

CZAS NA REPORTERKI posłuchaj

W minionym roku były też nagrody naszych reportażystek w regionalnych i ogólnopolskich medialnych konkursach. Moim osobistym honorem było otrzymanie podczas uroczystej gali obchodów 100-lecia Polskiego Radia w Warszawie Złotego Mikrofonu Polskiego Radia, niezwykłej nagrody, o której marzy każdy radiowiec.

100 LAT POLSKIEGIO RADIA posłuchaj

Obok działalności antenowej szczycimy się też realizacją niezwykłego projektu. Zainspirowani piątą rocznicą śmierci naszej nieodżałowanej koleżanki, reportażystki Polskiego Radia Ireny Linkiewicz, postanowiliśmy w roku 2024 zorganizować ogólnopolski Konkurs dziennikarski nawiązujący do jej zawodowego przesłania, będącego kwintesencją dziennikarstwa reportażowego. Tym przesłaniem jest człowiek – takim jakim jest oraz przestrzeń, którą tworzy i w której żyje. W roku 2025 do II Ogólnopolskiego Konkursu Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek” zgłoszono 40 reportaży , których emisja miała miejsce na czternastu antenach regionalnych i w trzech programach ogólnopolskich. Nagrodziliśmy 12.

ZAOBACZ I POSŁUCHAJ

Nowością projektu była „Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego”, czyli sesja dziennikarska. Jej prelegenci to członkowie naszego konkursowego jury, jedni z najwybitniejszych polskich reportażystów radiowych: Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Anna Sekudewicz i Jan Smyk.

ZOBACZ I POSŁUCHAJ

Wiele się działo w minionym roku. Mamy nadzieję, że aktualny będzie nie mniej bogaty w emocje, kreatywność a w konsekwencji w wspaniałe radiowe reportaże, które tworzymy dla Państwa i bez Was – słuchaczy, ta twórczość nie miała by większego sensu.

Zatem dziękujemy za kolejny rok i zapraszamy do wspólnego słuchania, odczuwania i przeżywania

w imieniu swoim i członków redakcji

Cezary Galek