W czasie trwającego sezonu grzewczego lubuscy strażacy otrzymują wiele wezwań związanych z pożarami sadzy w kominach. Takie zdarzenia mogą prowadzić do zatruć dymem i czadem. Funkcjonariusze przypominają o montażu czujek.

Dane w skali kraju są zatrważające. – Wiele osób straciło życie w wyniku zaczadzenia. Ten cichy zabójca jest naprawdę niebezpieczny, dlatego wyposażmy swój dom czy mieszkanie, gdzie znajduje się piec lub junkers gazowy w takie czujki. To niewielki koszt, a urządzenie zaalarmuje nas w chwili zagrożenia – mówi brygadier Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu:

Dodajmy, że strażacy wspólnie z samorządami i instytucjami socjalnymi z terenu powiatu wezmą także udział w akcji przekazywania czujek osobom starszym i chorym. Pomogą także w montażu urządzeń.