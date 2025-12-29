„Bal u księżnej Dino” – we wtorek i środę (30 i 31.12.2025) zielonogórscy filharmonicy zaproszą mieszkańców na koncerty o takim właśnie tytule. Tym samym zakończą rok 2025. – Chcemy pokazać, że mamy lokalną tożsamość kulturową – mówi o motywie przewodnim koncertów Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej:

Koncerty sylwestrowe będą się zaczynać o godzinie 18.00. Natomiast w Nowy Rok filharmonicy wejdą z koncertem wiedeńskim:

Tradycyjny koncert noworoczny rozpocznie się w Filharmonii Zielonogórskiej 1 stycznia 2026 o godzinie 17.00. Dodajmy, że planowane są też koncerty noworoczne 16 i 17 stycznia. W repertuarze znalazły się piosenki polskie, m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Jonasza Kofty.