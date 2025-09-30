We wrześniu za towary i usługi płaciliśmy o 2,9 procent więcej niż przed rokiem w tym samym czasie – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja utrzymała się więc na tym samym poziomie co w sierpniu.

Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy niż prognozowali analitycy. Z danych wynika, że w mijającym miesiącu więcej o 4,2 proc. trzeba było płacić za żywność i napoje bezalkoholowe, a także nośniki energii. Spadły za to o niemal 5 proc. koszty paliwa do prywatnych środków transportu. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października.

Do informacji w mediach społecznościowych odniósł premier Donald Tusk:

„Inflacja, tak jak w sierpniu, poniżej 3 procent. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy” – napisał Tusk.