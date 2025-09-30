We wrześniu za towary i usługi płaciliśmy o 2,9 procent więcej niż przed rokiem w tym samym czasie – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja utrzymała się więc na tym samym poziomie co w sierpniu.
Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy niż prognozowali analitycy. Z danych wynika, że w mijającym miesiącu więcej o 4,2 proc. trzeba było płacić za żywność i napoje bezalkoholowe, a także nośniki energii. Spadły za to o niemal 5 proc. koszty paliwa do prywatnych środków transportu. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października.
Do informacji w mediach społecznościowych odniósł premier Donald Tusk:
„Inflacja, tak jak w sierpniu, poniżej 3 procent. Najważniejsza i najtrudniejsza obietnica wyborcza, czyli koniec pisowskiej drożyzny, spełniona. Robimy, nie gadamy” – napisał Tusk.
Czytaj także:
Wody Polskie do likwidacji
Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie likwidacji "Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie". Jak mówił w Polskim Radiu Katowice - bez likwidacji...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Premier Tusk: Kolej jest priorytetem
Kolej jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Polski - deklaruje premier Donald Tusk. Na targach kolejowych TRAKO w Gdańsku szef rządu podkreślił, że rozwój polskiej kolei to również bezpieczeństwo...Czytaj więcejDetails