Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie likwidacji „Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”.
Jak mówił w Polskim Radiu Katowice – bez likwidacji Wód Polskich i reorganizacji systemu, trudno będzie zarządzać gospodarką wodną w Polsce:
Zmiany mają polegać na oddzieleniu zarządzania Wisłą od zarządzania Odrą, a także na oddzieleniu administracji od inwestycji.
„Wody Polskie” zostały utworzone 1 stycznia 2018 roku na bazie Krajowego Zasobu Gospodarki Wodnej oraz pracowników starostw powiatowych.
