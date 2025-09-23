Kolej jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Polski – deklaruje premier Donald Tusk.

Na targach kolejowych TRAKO w Gdańsku szef rządu podkreślił, że rozwój polskiej kolei to również bezpieczeństwo naszego kraju:

TRAKO to największe targi kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości impreza branżowa w Europie.