Kolej jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Polski – deklaruje premier Donald Tusk.
Na targach kolejowych TRAKO w Gdańsku szef rządu podkreślił, że rozwój polskiej kolei to również bezpieczeństwo naszego kraju:
TRAKO to największe targi kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej i druga co do wielkości impreza branżowa w Europie.
