Od poniedziałku (29 września) panoramę granicznych Słubic i Frankfurtu nad Odrą będzie można obejrzeć z wieży widokowej wybudowanej w pierwszym z tych miast. Wraz z przyległą infrastrukturą kosztowała ona 14,7 mln zł – poinformowała rzecznik Urzędu Miejskiego w Słubicach Katarzyna Pazurkiewicz.

Nowoczesna wieża widokowa, mająca stać się atrakcją turystyczną tej części regionu, ma 30 m wysokości i dwa tarasy widokowe, z których rozciąga się panoramiczny widok na Słubice, Frankfurt nad Odrą oraz dolinę Odry. We wnętrzu budowli są schody i winda.

Na górnym tarasie czeka wyjątkowa atrakcja — szklana podłoga, która daje efekt unoszenia się w powietrzu, idealna dla poszukiwaczy wrażeń i fanów widowiskowych zdjęć. Dodatkowo zamontowano lunetę widokową, pozwalającą dostrzec najdrobniejsze detale otaczającego krajobrazu

– powiedziała Pazurkiewicz.

Wieża jednocześnie może pomieścić do 40 osób. Dojście do obiektu ułatwia nowa ścieżka pieszo–rowerowa o długości 500 m, prowadząca z bezpłatnego parkingu przy cmentarzu komunalnym w Słubicach. Wzdłuż trasy ustawiono ławki, kosze i stylowe latarnie.

Bezpośrednio przy wieży znajduje się strefa rekreacyjna: zadaszone wiaty piknikowe, edukacyjny plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Korzystanie z wieży będzie nieodpłatne. Obiektem zarządza komunalna spółka Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR).

Wieża powstała w ramach II etapu projektu pn.: „Słubice i Frankfurt nad Odrą – przyszłość na wspólnych fundamentach historii: Budowa Wieży Kleista z przyległą infrastrukturą oraz iluminacją Mostu Miejskiego na szlaku do Domu Bolfrasa jako oferty transgranicznego dziedzictwa kulturowego”. W ramach pierwszego etapu we Frankfurcie nad Odrą wybudowano Polsko-Niemieckie Centrum Dom Bolfrasa.

Obie wspomniane inwestycje były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014–2020.

Uroczyste otwarcie wieży w słubickim parku SOSiR-u nastąpi w poniedziałek (29 września) z udziałem przedstawicieli władz Słubic i Frankfurtu nad Odrą.