Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach weszło w nowy rok szkolny z kolejną klasą mundurową. Jest też porozumienie z odpowiednimi służbami. W klasie tej uczniowie będą przygotowywali się do pracy w straży granicznej i policji, uzyskując jednocześnie tytuł technika informatyka.

– Przypomnijmy, już w styczniu radni powiatowi dali zielone światło do starania się o utworzenie w słubickim CKZiU drugiego już oddziału o profilu mundurowym – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Oprócz pełnego przygotowania do pracy w straży granicznej czy policji uczniowie uzyskają także wykształcenie w zawodzie technik spedytor.