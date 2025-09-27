Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra pokonali na wyjeździe PGE KPR Gryfino 31:30 w meczu 4 kolejki grupy B I ligi.
Do przerwy był remis po 18. Mówi trener akademików, Ireneusz Łuczak:
Siatkarze BS Żagań WKS Sobieski w inaugurującym sezon II ligi spotkaniu pokonali we własnej hali Bugaj Volley Radomsko 3:0. Doświadczona...
Ukraina negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi umowy dotyczące zakupu broni i sprzedaży dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że omówił te kwestie...
Warsztaty edukacyjne, konkursy oraz degustacje i prezentacje wyrobów między innymi wędliniarskich, mleczarskich, miodu i wina złożą się na II Święto...
Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki II ligi siatkarze Olimpii Sulęcin. Grający przed własną publicznością sulęcinianie pokonali Tarnovię Volleyball Tarnowo Podgórne 3:1...
Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski prezentuje i sprzedaje swoje rośliny na kiermaszu "Zielone ogrody nad Odrą', jaki dziś rozpoczął się...
Warsztaty edukacyjne, degustacja potraw, trzy konkurencje, koncert muzyczny i biesiada to w ramach 3. Ludowego Grzybobrania, jakie dziś odbyło się...
