Ukraina negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi umowy dotyczące zakupu broni i sprzedaży dronów.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że omówił te kwestie z prezydentem Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Przedstawiciele Kijowa i Waszyngtonu przeszli już do technicznych negocjacji.
Oprócz umowy o broni, którą roboczo nazwaliśmy »Megaumową«, omówiliśmy również »Umowę Dronową«. Grupy techniczne rozpoczęły już nad nią prace. Chodzi o bezzałogowce, które Stany Zjednoczone kupią bezpośrednio od Ukrainy
– wyjaśnił ukraiński prezydent.
Zełenski i Trump omówili też działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny, sytuację na froncie oraz ochronę infrastruktury energetycznej – na Ukrainie i w Europie.
