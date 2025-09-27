Ukraina negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi umowy dotyczące zakupu broni i sprzedaży dronów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że omówił te kwestie z prezydentem Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Przedstawiciele Kijowa i Waszyngtonu przeszli już do technicznych negocjacji.

Oprócz umowy o broni, którą roboczo nazwaliśmy »Megaumową«, omówiliśmy również »Umowę Dronową«. Grupy techniczne rozpoczęły już nad nią prace. Chodzi o bezzałogowce, które Stany Zjednoczone kupią bezpośrednio od Ukrainy

– wyjaśnił ukraiński prezydent.

Zełenski i Trump omówili też działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny, sytuację na froncie oraz ochronę infrastruktury energetycznej – na Ukrainie i w Europie.