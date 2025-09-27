Rosja świadomie testuje NATO i jego reakcje na potencjalne zagrożenie. Zbierają informacje, które później mogą analizować – ocenił na naszej antenie dr Piotr Pochyły z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
– Rosjanie sprawdzają systemy obronne i jedność zachodnich sojuszników – tłumaczył Pochyły.
Polskie władze zagroziły niedawno, że naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju przez rosyjskie myśliwce będzie oznaczało ich zestrzelenie. Na ile to realne? Dr Pochyły twierdzi, że dojdzie do tego tylko w wyjątkowej sytuacji:
Od czasu agresji na Ukrainę rosyjskie myśliwce lub drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, Litwy, Estonii, Rumunii, Danii i Norwegii.
Dr Piotr Pochyły był gościem Sławomira Kordyjalika w programie „Mija Tydzień”.
