Wojska rosyjskie nie osiągnęły swoich celów na Ukrainie – uważa Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent wskazuje, że postępy Rosjan w ofensywie można powstrzymać jedynie poprzez międzynarodowe
wsparcie dla Kijowa.
Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Rosjanie wciąż ponoszą ogromne straty na froncie:
Łączne straty Rosjan poniesione w wyniku naszej kontrofensywy pod Dobropilą przekraczają już trzy tysiące. To właśnie tam Rosjanie próbowali dokonać jednego z kluczowych przełamań na froncie, ale nasze siły ich unieszkodliwiły. I to ma znaczenie. Putin okłamuje przywódców, którzy wciąż z nim rozmawiają, twierdząc, że okupacyjne siły realizują część swoich celów
– przekazał prezydent Ukrainy.
Zełenski dodał, że Rosjanie nadal bombardują i ostrzeliwują ukraińskie miasta, a ich celem są obiekty cywilne. Wezwał społeczność międzynarodową do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tych ataków.
