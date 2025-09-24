Już po raz drugi w ciągu ostatniego tygodnia ukraińskie drony zaatakowały instalacje Gazpromu w Baszkirii na południu Rosji.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, informując o tej akcji, przypomina, że Gazprom Nieftiechim Saławat to jeden z największych zakładów przetwórczych ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej. Produkuje 150 rodzajów produktów: benzynę silnikową, olej napędowy, olej opałowy, asfalt, polietylen.

Odległość z terytorium Ukrainy do celu wynosi około 1400 kilometrów. W wyniku trafień dronów na terenie zakładu wybuchł pożar, w powietrzu unosi się ogromny słup czarnego dymu. Lokalne władze informują, że obecnie szacują skalę zniszczeń.

Według kanału ASTRA Telegram, prezydent Baszkirii potwierdził atak i pożar.

Według serwisu Rusprofile, w 2024 roku przychody Gazpromu Nieftiechim Saławat wyniosły 303 miliardy rubli, a zysk netto 4 miliardy 400 miliony rubli, to jest około 52 miliony dolarów.

Po raz pierwszy kompleks petrochemiczny Gazpromu w rosyjskim mieście Saławat ukraińskie drony zaatakowały 18 września