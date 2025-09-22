Sześć razy w zeszłym tygodniu w krajach bałtyckich myśliwce NATO startowały do rosyjskich maszyn.
Maszyny Sojuszu pełnią tam misję Baltic Air Policing, ponieważ Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych samolotów myśliwskich:
NATO-wskie myśliwce stacjonują w bazie lotniczej w Szawlach, gdzie misję pełnią obecnie lotnicy z Hiszpanii i Węgier. Z kolei w estońskiej miejscowości Amari stacjonują Włosi.
Czytaj także:
Sikorski stanowczo do rosyjskich władz
Jeśli wrogie maszyny zagrażają Polsce i Polakom, to muszą liczyć się z konsekwencjami - mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzenii Rady Bezpieczeństwa ONZ....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Kanclerz Niemiec: Rosyjskie drony nad Polską to część trendu
Naruszenie przez Rosję polskiej i rumuńskiej przestrzeni powietrznej wpisuje się w długotrwały trend testowania granic i dokonywania aktów sabotażu przez Władimira Putina - mówił w Bundestagu kanclerz Niemiec. "Moskwa...Czytaj więcejDetails