Sześć razy w zeszłym tygodniu w krajach bałtyckich myśliwce NATO startowały do rosyjskich maszyn.

Maszyny Sojuszu pełnią tam misję Baltic Air Policing, ponieważ Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych samolotów myśliwskich:

NATO-wskie myśliwce stacjonują w bazie lotniczej w Szawlach, gdzie misję pełnią obecnie lotnicy z Hiszpanii i Węgier. Z kolei w estońskiej miejscowości Amari stacjonują Włosi.