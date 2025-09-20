Karol Nawrocki udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w kilkudniowej wizycie związanej z 80. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Nowym Jorku prezydent zabierze głos podczas debaty generalnej.
Nawrocki wygłosi programowe wystąpienie, poświęcone wyzwaniom stojącym przed światem, Polską oraz Europą Środkowo-Wschodnią.
Jak podkreślił przed wylotem Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Nawrocki skoncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa:
Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent odbędzie również szereg spotkań z przywódcami państw oraz przedstawicielami środowisk polonijnych.
Równolegle w Nowym Jorku przebywa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który – oprócz udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – zaplanował około 20 spotkań z przedstawicielami państw członkowskich oraz struktur ONZ.
