NATO reaguje na rosyjskie myśliwce w Estonii. Na początku tygodnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Prowokacje Rosji będą też jednym z tematów unijnego szczytu 1 października w Kopenhadze. Zapowiedział to przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
W piątek trzy rosyjskie myśliwce przebywały na estońskim niebie przez 12 minut, po czym zostały eskortowane przez
samoloty NATO.
O szczegółach Beata Płomecka:
Było to już czwarte w tym roku naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie lotnictwo. Władze Estonii złożyły wniosek o uruchmienie 4. artykułu NATO.
Głos ekspertów
Na antenie Polskiego Radia 24 Marek Świerczyński z portalu Polityka Insight wskazał, że jest to znacząca eskalacja rosyjskiej presji militarnej na kraje NATO:
Mariusz Cielma z „Nowej Techniki Wojskowej” podkreśla, że Rosja nieustannie testuje sposób i szybkość reakcji NATO na tego typu prowokacje:
Czytaj także:
Rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, należącej do NATO. Maszyny pozostawały przez 12 minut nad Zatoką Fińską. Szef estońskiej dyplomacji przypomniał, że w tym roku Rosja naruszyła...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Szefowa KE o nowych sankcjach wobec Rosji
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że w propozycji 19. pakietu sankcji na Rosję znalazł się zakaz importu rosyjskiego LNG na rynki europejskie oraz objęcie...Czytaj więcejDetails