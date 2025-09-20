NATO reaguje na rosyjskie myśliwce w Estonii. Na początku tygodnia odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prowokacje Rosji będą też jednym z tematów unijnego szczytu 1 października w Kopenhadze. Zapowiedział to przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

W piątek trzy rosyjskie myśliwce przebywały na estońskim niebie przez 12 minut, po czym zostały eskortowane przez

samoloty NATO.

O szczegółach Beata Płomecka:

Było to już czwarte w tym roku naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie lotnictwo. Władze Estonii złożyły wniosek o uruchmienie 4. artykułu NATO.

Głos ekspertów

Na antenie Polskiego Radia 24 Marek Świerczyński z portalu Polityka Insight wskazał, że jest to znacząca eskalacja rosyjskiej presji militarnej na kraje NATO:

Mariusz Cielma z „Nowej Techniki Wojskowej” podkreśla, że Rosja nieustannie testuje sposób i szybkość reakcji NATO na tego typu prowokacje: