Co najmniej 32 osoby zginęły w sobotę (13 września) w wyniku serii izraelskich nalotów na miasto Gaza – poinformowały miejscowe służby medyczne. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12 dzieci. Izrael wcześniej nakazał ewakuację wszystkim mieszkańcom miasta. Według armii z około 1 mln osób uciekło dotąd około 280 tys.

W ostatnich dniach Siły Obronne Izraela zintensyfikowały naloty w całym mieście Gaza, niszcząc wiele wieżowców, które, jak twierdzą władze Izraela, były wykorzystywane przez Hamas. W piątek izraelska armia przekazała, że w tym tygodniu zaatakowała ponad 500 celów w Gazie; zapowiedziała też, że intensywność walk będzie wzrastać.

Jak przekazał portal Times of Israel, powiązani z Hamasem pracownicy palestyńskiej służby zdrowia poinformowali, że jeden z sobotnich (13 września) ataków był wymierzony w dom w dzielnicy Szejk Radwan, gdzie zginęła 10-osobowa rodzina, w tym matka i jej troje dzieci. Palestyński Związek Piłki Nożnej (PAFA) powiadomił z kolei, że w nalotach poniósł śmierć zawodnik klubu Al-Helal, Mohamed Ramez Sultan, wraz z 14 członkami rodziny.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało także w sobotę, że w ciągu ostatnich 24 godzin siedem osób, w tym dzieci, zmarło w wyniku niedożywienia.

Od kilku tygodni trwają wzmożone ataki Izraela na Gazę w ramach nowej ofensywy, zmierzającej do zajęcia największego miasta palestyńskiego terytorium. Według izraelskich władz Gaza jest bastionem Hamasu i armia musi ją zdobyć, by pokonać tę terrorystyczną organizację.

Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Izrael nakazał wszystkim mieszkańcom Gazy, których jest około miliona, by opuścili miasto i udali się na południe. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów.