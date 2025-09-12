Województwo lubuskie włącza się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2025. Podczas dzisiejszej konferencji w Barokowym Dworku Ochli odbyła się inauguracja tegorocznych obchodów.

Europejskie Dni Dziedzictwa mają na celu przede wszystkim promowanie zabytków. W akcji biorą udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

– To doskonały czas na pokazanie światu naszych najcenniejszych zabytków, a przy okazji nagrodzenie osób, które się nimi opiekują – mówi Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska konserwator zabytków:

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa skupia się na tych młodszych dziełach architektonicznych.

– Są on jeszcze często pomijane, niezauważane i niedoceniane, dlatego chcemy je pokazać światu – przyznaje Karolina Idryjan, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze:

W jaki sposób ocenić czy dany budynek jest już zabytkiem czy po prostu starą budowlą? Okazuje się, że do wydania takiej opinii stosowane są specjalne systemy.

– Ten najpopularniejszy pochodzi z XIX wieku – dodaje profesor Michał Pszczółkowski z Instytutu Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim:

W naszym regionie w ramach tych obchodów zaplanowano w sumie 21 wydarzeń. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa.