UKS Trzyna-stka Zielona Góra przegrała z STS Olimpia- As Słubice 0:3 w meczu III ligi siatkarzy.

Od początku spotkania wicelider tabeli wysoko prowadził i wygrał pierwszego seta do 15. W drugim secie sytuacja była podobna, a gospodarze zdobyli 17 punktów i przegrywali 0:2. Najwięcej emocji dostarczył trzeci set, bo do stanu 18:20 młodzi zielonogórzanie dotrzymywali kroku rywalom. Końcówka seta znów należała do gości, którzy wygrali do 21: