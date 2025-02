Kanada bez subsydiów z USA nie może istnieć „jako kraj zdolny do przetrwania”, dlatego powinna zostać „naszym ukochanym 51. stanem” i wtedy nie będzie ceł – ocenił w niedzielę prezydent Donald Trump. Stwierdził też, że cła mogą wiązać się z „bólem”, lecz jest to cena warta zapłacenia.

– Płacimy setki miliardów dolarów, aby SUBSYDIOWAĆ Kanadę. Dlaczego? Nie ma żadnego powodu. Nie potrzebujemy niczego, co oni mają. Mamy nieograniczoną energię, powinniśmy produkować własne samochody i mamy więcej drewna, niż kiedykolwiek będziemy mogli wykorzystać – zadeklarował Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social (pisownia oryginalna). – Bez tej ogromnej dotacji Kanada przestaje istnieć jako kraj zdolny do przetrwania. Brutalne, ale prawdziwe! Dlatego Kanada powinna stać się naszym ukochanym 51. stanem