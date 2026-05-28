Negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, wraz z 60-dniowym przedłużeniem rozejmu, choć nie otrzymało ono osttecznej aprobaty prezydenta USA – podał w czwartek (28 maja) portal Axios. Urzędnicy Białego Domu potwierdzili te doniesienia.

Jak poinformował dziennikarz portalu Barak Ravid, wstępne porozumienie („memorandum of understanding”) dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu.

Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję

– przekazał portal, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego.

Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia PAP i innym mediom.

Według amerykańskich urzędników, warunki miały zostać „w większości wynegocjowane” już we wtorek, a potem miały uzyskać aprobatę władz Iranu, czego strona irańska jeszcze nie potwierdziła.

Axios donosi, że wynegocjowane warunki mają stanowić, że żegluga przez cieśninę Ormuz będzie „nieograniczona”, co oznacza brak opłat za tranzyt i nękania oraz że Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny z cieśniny w ciągu 30 dni.

Blokada morska USA ma również zostać zniesiona, ale ma do tego dochodzić „proporcjonalnie do przywracania żeglugi handlowej”.

Porozumienie będzie zawierać zobowiązanie Iranu do niepodejmowania działań zmierzających do uzyskania broni jądrowej oraz stanowić, że pierwszymi kwestiami negocjowanymi w ciągu 60 dni będą sposób utylizacji wysoko wzbogaconego uranu znajdującego się w Iranie oraz sposób rozwiązania problemu wzbogacania uranu w tym kraju.

Stany Zjednoczone mają się też zobowiązać do omówienia złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy.

Z doniesień wynika jednak, że żadne fundamentalne kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego nie zostaną rozstrzygnięte nawet co do ogólnych zasad, lecz mają być negocjowane w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Do doniesień dochodzi po jednych z najpoważniejszych naruszeń zawieszenia broni, w tym zestrzeleniu przez USA irańskich dronów oraz irańskim ataku rakietowym na Kuwejt.

Jeszcze w środę prezydent USA Donald Trump mówił, że już teraz może zawrzeć z Iranem „dobre” porozumienie, lecz dodał, że on chce „świetnego” porozumienia.