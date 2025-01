Zbąszynek chce się powiększyć. Miasto planuje przejąć tereny sołectwa Kosieczyn. Rada gminy przyjęła już uchwałę o przystąpieniu do zmiany granic miasta.

– To długa procedura, wymagająca konsultacji, wielu zgłoszeń i uzyskania stosownych zgód. Musimy jednak to zrobić, by stawiający swe nowe domy po lewej stronie ulicy Zachodniej byli mieszkańcami miasta, a nie sąsiedniego Kosieczyna – tłumaczy Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Dodajmy, że powiększenie Zbąszynka o tereny na zachód od ulicy Zachodniej to większy obszar miasta o 93 hektary.