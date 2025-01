Gmina Iłowa wybudowała kolejną ścieżkę rowerową. Trakt dla jednośladów połączył miasto z pobliskim Klikowem. Trasa wiedzie przez tereny leśne z dala od ruchu samochodowego. Koszt inwestycji to 3 miliony złotych.

Urząd realizuje założony plan połączenia Iłowej ze wszystkimi sołectwami, aby amatorzy jazdy rowerowej czy rolek mieli możliwość do bezpiecznej jazdy. – Cieszy na to, że kolejna cegiełka do tej układanki właśnie jest już gotowa – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Oczywiście kiedy tylko jest to możliwe aplikujemy o środki zewnętrzne do realizacji zadań. Tak było i tym razem – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że ścieżka z Iłowej do Klikowa ma długość prawie 3 kilometrów.