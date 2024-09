Pociągi na trasie Wrocław – Głogów – Zielona Góra jadą objazdem lub są zawieszone – poinformowały w niedzielę PKP Intercity. Fala powodziowa na Odrze spowodowała, że nie ma możliwości dojazdu do stacji w Głogowie.

Spółka wskazała, że odwołany został pociąg „Mehoffer” relacji Zielona Góra Główna – Przemyśl Główny na odcinku Zielona Góra Główna – Wrocław Główny.

„Odra” relacji Kraków Główny – Berlin Hbf. zostanie skierowany drogą okrężną w pominięciem stacji: Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna.

„Matejko” relacji Szczecin Główny – Przemyśl Główny pojedzie drogą okrężną w pominięciem stacji: Zielona Góra Główna, Nowa Sól, Bytom Odrzański, Głogów, Ścinawa, Wołów i Brzeg Dolny.

„Chełmoński” relacji Kraków Główny – Świnoujście skierowany został na drogą okrężną w pominięciem stacji: Legnica, Lubin, Głogów, Bytom Odrzański, Nowa Sól i Zielona Góra Główna.

„Wyczółkowski” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny pojedzie drogą okrężną z pominięciem stacji: Wrocław Leśnica, Środa Śląska, Legnica, Lubin, Głogów, Bytom Odrzański, Nowa Sól i Zielona Góra Główna.

„Wawel” relacji Berlin Hbf. – Przemyśl Główny pojedzie drogą okrężną w pominięciem stacji: Zielona Góra Główna, Głogów, Lubin i Legnica.

„Swarożyc” relacji Szczecin Główny – Wrocław Główny pominie stacje: Zielona Góra Główna, Nowa Sól, Bytom Odrzański, Głogów, Ścinawa, Wołów i Brzeg Dolny.

Przewoźnik dodał, że do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów IC w pociągach Kolei Dolnośląskich i PolRegio na odcinku Zielona Góra Główna – Wrocław Główny.

Fot. https://x.com/PKPIntercityPDP

Dalsza część tekstu pod grafiką

Wszystkie pociągi Intercity ze Szczecina do Wrocławia będą jeździć drogą okrężną przez Poznań – powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ruch został wstrzymany nad ranem. Po powodzi sprawdzenia wymaga przynajmniej 200 obiektów mostowych.

Podczas niedzielnej konferencji we wrocławskim hubie pomocowym minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że wszystkie instytucje ministerstwa pracują razem z innymi służbami.

– powiedział.

Przedstawił sytuację w Głogowie, gdzie woda dotarła w okolice dworca kolejowego.

– Całą noc nasze służby kolejowe walczyły o zachowanie drożności stacji Głogów. Niestety, o godz. 2.50 musieliśmy jeden z torów zamknąć, po drugim prowadziliśmy komunikację, ograniczając prędkość do 30 km/h. Niestety, mimo odpompowywania wody dzisiaj o godz. 8.00 musieliśmy zamknąć drugi tor i ta linia (…) jest niestety nieprzejezdna. Wszystkie pociągi Intercity ze Szczecina do Wrocławia, do Katowic będą jeździć drogą okrężną przez Poznań. Według moich najnowszych informacji od służb kolejowych ta sytuacja może potrwać co najmniej do wtorku