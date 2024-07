Damian Koppenhagen wraca do piłkarskiej drużyny Dębu Sława-Przybyszów.

Po roku spędzonym w III ligowej Odrze Bytom Odrzański doświadczony pomocnik wraca do Dębu i zagra w czwartoligowej drużynie, którą poprowadzi trener Tomasz Leszczyński. W ubiegłym sezonie w III lidze Damian Koppenhagen borykał się z kontuzją i w 24 meczach zagrał 804 minuty. A na co liczy po powrocie do klubu ze Sławy: