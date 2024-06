Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost świadczeń o co najmniej 6,78 proc. – poinformowało w czwartek (13 czerwca) Centrum Informacyjne Rządu. Według rządowych szacunków koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła w czwartek (13 czerwca) propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów poinformowano, że – według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Rząd szacuje, że przy takim wskaźniku prognozowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld zł.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca 2024 r. wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało konkretne kwoty świadczeń w 2025 roku:

kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426.282 zł brutto,

renta socjalna zostanie podniesiona do 1901.71 zł brutto,

do 2583.36 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego.

Dalsza część tekstu pod tweetem

?? #RadaMinistrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez Ministrę @AgaBak. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78%. ??https://t.co/TwwWxpTkL2 — Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) June 13, 2024

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Podwyżka następuje automatycznie, zatem nie ma konieczności składania wniosku do ZUS.

Waloryzacji podlegają nie tylko emerytury, renty czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. ZUS podwyższa także np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.