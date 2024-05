Projekt z ZUS to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Uczy on młodych wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń, dlaczego należy się ubezpieczać w czasie aktywności zawodowej i jak dbać o swoją emerytalną przyszłość.

– Spośród kilkuset prac wybrano 7 najlepszych w trzech kategoriach. Komisja konkursowa przyznała także 6 wyróżnień. Wśród nich był również projekt przygotowany przez uczennicę ze Słonego w gminie Świdnica – informuje Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w województwie lubuskim.

Materiały te są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja. Tam też można obejrzeć nagrodzone i wyróżnione prace.